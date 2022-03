Negativa Wall Street. Ucraina eclissa aumento degli occupati

Dow Jones

(Teleborsa) -a causa dell'intensificarsi della, che finisce per oscurare i dati positivi del. A far crescere le preoccupazioni nella giornata odierna, con le borse europee in profondo rosso, è stato l'attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande in Europa e fra le dieci più grandi del mondo. Prima dell'apertura del mercato, l'US Bureau of Labor Statistics (BLS) ha comunicato che, nel mese di febbraio, nei settori non agricoli, si è registrato un aumento di 678 mila nuovi posti di lavoro, un dato ben superiore rispetto alle attese degli analisti (+440 mila); il tasso di disoccupazione è sceso al 3,8% (aspettative al 3,9%). "La nostra economia ha creato 7,4 milioni di posti di lavoro in più da quando sono entrato in carica. 678.000 solo il mese scorso. E la disoccupazione è scesa al 3,8%. Ecco cos'è", ha commentato il presidente americano"I numeri dell'occupazione odierni sono un'altra prova chee l'incertezza sul conflitto in Ucraina non riduce l'urgenza immediata della FED di inasprire la politica monetaria", ha affermato Seema Shah, capo stratega di Principal Global Investors. "Tuttavia, se nei prossimi mesi i prezzi più elevati di cibo ed energia inizieranno a pesare in modo significativo sulla spesa delle famiglie, i policymaker potrebbero concentrarsi nuovamente sui rischi per la crescita", ha aggiunto.Si muove in ribassocon ilche sta lasciando sul parterre lo 0,58%; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 4.335 punti. In rosso il(-0,88%); con analoga direzione, in discesa l'(-0,77%). Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+1,97%) e(+1,28%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,97%),(-1,24%) e(-1,14%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,11%),(+1,64%),(+1,35%) e(+1,29%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,98%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,15%.In perdita, che scende del 2,93%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,92 punti percentuali.(+5,45%),(+4,39%),(+4,07%) e(+3,27%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,70%.Seduta negativa per, che scende del 6,36%.Sensibili perdite per, in calo del 6,18%.In apnea, che arretra del 5,75%.