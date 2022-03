Roma: Associazione Manalive, blitz umanitario in Ucraina

(Teleborsa) - Una, associazione di volontariato senza scopo di lucro, partirà oggi da Roma in direzione Ucraina. I volontari porteranno aiuti umanitari, prevalentemente medicinali, insieme alla solidarietà e la vicinanza della propria comunità. Nell'ambito della stessa missione saranno portati in salvo in Italia anche alcuni profughi, tra i più deboli, impossibilitati a lasciare le zone di guerra autonomamente."In momenti storici come quello attuale non ci si può soffermare sulle questioni politiche che hanno provocato questo disastro umanitario", fanno sapere da Manalive che in linea con questa convinzione si impegna ancora una volta nel portare un aiuto materiale e morale ai milioni di innocenti colpiti dalla guerra.Ildescrive questa nuova importante missione dell'associazione affermando: "Crediamo fermamente nella forza della solidarietà, del dialogo e del confronto. L'Europa deve essere portatrice di pace e non di armi letali".