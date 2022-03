Antares Vision, crescono ricavi nel 2021. Debito in calo

Antares Vision

(Teleborsa) - Nei 2021, il Gruppoha realizzatopari a 179 milioni, in crescita del 48% rispetto ai risultati consolidati del 2020.Il EBITDA ) si attesta a 43,5 milioni rispetto ai 29,3 milioni registrati nel FY 2020 (+48,4%), mentre il(EBIT Adj.) è pari a 35,7 milioni a fronte dei 25,3 milioni riportati nel 2020 (+41%).Sempre nel periodo, l'si attesta a 28,3 milioni, contro i 24,7 milioni del corrispondente periodo del 2020, quindi, con un incremento del 14%. Ile il Risultato Netto consolidati sono entrambi positivi e si attestano,rispettivamente a 13,5 milioni ed a 12,4 milioni, anche dopo l’impatto negativo delle poste straordinarie.La(esclusi gli effetti derivanti dalla contabilizzazione a valori di mercato dei warrant) risulta negativa per 19 milioni, a fronte dei 29,2 milioni del 31 dicembre 2020.Per quanto riguarda l'intero anno 2022, Antares Vision Group continuerà a perseguire la propria strategia di crescita, mirata al consolidamento della propria leadership, anche grazie ad una nuova organizzazione del gruppo e ad un posizionamento unico e distintivo del proprio ecosistema, che, grazie all’integrazione e alla interconnessione di diverse tecnologie, è in grado di gestire tutti i datidelle filiere, dalle materie prime, passando dalla produzione e dalla distribuzione, fino al consumatore finale, per garantire trasparenza a tutti gli attori della supply-chain.sono per una crescita delattesa tra il 12% e il 18% a cui contribuirà positivamente anche un incremento dei ricavi di T&T di prima installazione e un miglioramento della marginalità. "Le previsioni di crescita - spiega la società - scontano le incertezze legate al, che per Antares Vision rappresentava un mercato con interessanti prospettive di business che, ora, potrebbero subire dei rallentamenti se non addirittura cancellazione".