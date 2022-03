Andamento sostenuto per le borse europee. In recupero le banche

First Capital

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. A spingere il recupero dei listini anche l'indiscrezione di un piano su vasta scala diper finanziare le spese per l'energia e per la difesa. Rimane alta la tensione sul fronte energetico, condalla Russia alla Germania in conseguenza della decisione tedesca di congelare l'approvazione del Nord Stream 2., dopo che nelle scorse sedute aveva toccato i minimi di un anno a causa delle preoccupazioni per un deragliamento della ripresa economica. L'indice FTSE Italia All Share Banks sale di oltre il 6%, mentre lo STOXX Europe 600 Banks guadagna quasi il 5%.Intanto, gli investitori si trovano a dover aggiustare i portafogli per un conflitto più lungo e aspro delle previsioni iniziali. "Il consiglio è quello di, ma piuttosto focalizzarsi su alcuni settori come le energie rinnovabili, l'health care o le materie prime, attraverso una buona pianificazione e diversificazione del portafoglio - ha commentato Vincenzo Polidoro, AD di- In passato, infatti, le, con mercati che offrono rendimenti positivi in un arco temporale di 3-6 mesi. Ci auguriamo che anche in questo caso si possa raggiungere al più presto una stabilità in modo che gli investitori continuino a guardare al futuro con ottimismo".Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,091. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 2.013,3 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,11%.Ottimo il livello dello, che scende fino a +149 punti base, con un calo di 11 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,58%.in primo piano, che mostra un forte aumento dell'1,64%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,59%, e decolla, con un importante progresso dell'1,99%.Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno del 3,22% sul, spezzando la serie negativa iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che avanza a 24.946 punti.In netto miglioramento il(+3,19%); sulla stessa linea, in denaro il(+1,1%).di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 9,69%.Svettache segna un importante progresso dell'8,56%.Vola, con una marcata risalita dell'8,01%.Brilla, con un forte incremento (+7,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,31%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,05%.di Milano,(+8,60%),(+8,28%),(+7,53%) e(+7,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,93%.scende dell'1,36%.