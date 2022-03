Borsa Italiana, delistato l'ETC short sul nichel

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha disposto laper la giornata odierna (8 marzo 2022) dell'(ISIN JE00BYQY5Q48) e laa partire da domani (9 marzo 2022). Si tratta di un ETC che replica con leva 3 all'inverso l'andamento dell'indice Bloomberg Nickel Subindex, indice che a sua volta replica l'andamento del prezzo del nickel. Ad esempio, se l'indice dovesse aumentare di valore del 5% in un determinato giorno, il prodotto è progettato per diminuire di valore del 15% in quel giorno (meno commissioni e spese). L'impennata anomale del prezzo del nichel, che ha spinto il London Metal Exchange (LME) a sospenderne le negoziazioni, ha fatto polverizzare il valore dello strumento."A causa dei continui movimenti dei prezzi del nichel il 7 marzo 2022, l'agente di calcolo ha ora stabilito che il prezzo infra-giornaliero dei contratti su merci della stessa classe del prodotto interessato è sceso o inferiore a zero durante il giorno di negoziazione", si legge in una nota di WisdomTree. L'del prodotto impattato disponibile per la distribuzione ai portatori dei titoli è stato calcolato come. Di conseguenza l'emittente ha richiesto che il prodotto venga delistato dal mercato ETFplus di Borsa Italiana e dal London Stock Exchange.