Wall Street cerca il rimbalzo e gira in positivo

(Teleborsa) - Wall Street continua la sessione in rialzo, dopo un avvio prudente ed un successivo ripiegamento in scia all' annuncio del presidente americano Biden dello stop a petrolio e gas russi , confermando di fatto le indiscrezioni anticipate dai media statunitensi. Gli indici a stelle e strisce cercano così il rimbalzo dopo aver archiviato, la vigilia, la peggiore seduta da ottobre 2020.Tra gli indici, ilavanza a 33.257 punti, spezzando la serie negativa iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dell'1,13% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Balza in alto il(+1,74%); con analoga direzione, in denaro l'(+1,21%).(+2,48%),(+2,20%) e(+1,60%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori(-1,05%) e(-0,48%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+8,47%),(+5,62%),(+3,71%) e(+3,45%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,15%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,60%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,27%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,70%.(+9,26%),(+8,27%),(+7,53%) e(+7,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,15%.Crolla, con una flessione del 4,13%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,68%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,69%.