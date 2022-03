Credem, CdA approva bilancio 2021. Dividendo di 0,30 euro

Credem

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha approvato i, confermando integralmente i dati preliminari comunicati lo scorso 7 febbraio . Lo scorso esercizio si è chiuso con un utile netto consolidato a 352,4 milioni di euro,del gruppo, in crescita del 74,8% rispetto al 2020 ed influenzato dall'apporto positivo contabile dell'acquisizione Caricento (badwill). Tutti i principali aggregati sono risultati in forte crescita: prestiti +13,2%, raccolta +14,3%, oltre 140 mila nuovi clienti e 300 assunzioni.Il CdA ha proposto la distribuzione di un, in crescita del 50% rispetto all'anno scorso. Il monte dividendi complessivo ammonta a 102,3 milioni di euro e porta ad oltre 500 milioni di euro i dividendi distribuiti negli ultimi dieci anni. La cedola sarà messa in pagamento a partire dal 18 maggio 2022 con stacco il 16 maggio 2022 e record date il 17 maggio 2022. Il progetto di bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea che si terrà il 28 aprile 2022. Sarà sottoposto ai soci anche ilbasato su strumenti finanziari denominato "Piano Incentivante 2022".