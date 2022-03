Negative le Borse europee. Tonfo per Piazza Affari

Intermonte

Euro / Dollaro USA

oro

spread

(Teleborsa) -, la peggiore borsa europea nella giornata odierna, dopo la corsa di ieri, mentre continua a non essere vicina una soluzione alla guerra in Ucraina. La(BCE) ha comunicato che ridurrà più rapidamente del previsto gli acquisti di asset (ricalibrando il calendario degli acquisti APP), con inflazione galoppante che ora è vista come probabilmente più persistente. La presidente ha cercato comunque di rassicurare i mercati, affermando che la "decisione è condizionale e non stiamo accelerando in nessun modo". "La riunione BCE di oggi si è complessivamente risolta con un tentativo di mettere insieme le istanze dei falchi e delle colombe con un risultato che risulta essere", ha commentato Antonio Cesarano, Chief Global Strategist diIntanto, anchemostra un andamento negativo. Lieve calo dell', che scende a quota 1,1. Lieve aumento dell', che sale a 1.996,7 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 110,3 dollari per barile.lo, raggiungendo +164 punti base, con un deciso aumento di 22 punti base, mentre ilcon scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,90%.

Tra gli indici di Eurolandia crolla Francoforte, con una flessione del 2,93%, calo deciso per Londra, che segna un -1,27%, e vendite a piene mani su Parigi, che soffre un decremento del 2,83%.

A picco Piazza Affari in chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso del 4,20%; sulla stessa linea, e' stato venduto parecchio il, che ha archiviato la seduta a 24.993 punti.In forte calo il(-2,42%); con analoga direzione, pesante il(-1,95%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,1 miliardi di euro, in calo di 1.481,6 milioni di euro, rispetto ai 4,58 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 1,21 miliardi di azioni, rispetto ai 1,37 miliardi precedenti.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+3,26%).Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,57%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,49%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -11,04%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 7,68%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 7,61%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,49%.di Milano,(+3,53%),(+2,56%),(+1,69%) e(+1,39%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,16%.In perdita, che scende del 6,91%.Soffre, che evidenzia una perdita del 6,23%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,96 punti percentuali.