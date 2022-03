Vendite a Wall Street su rialzo petrolio e fallimento negoziati

Dow Jones

(Teleborsa) -in quanto ihanno mostrato scarsi progressi su questioni chiave e isono tornati al rialzo, dopo che gli Emirati Arabi Uniti hanno fatto marcia indietro sulle dichiarazioni secondo cui l'OPEC+ potrebbe aumentare la produzione per coprire le mancate esportazioni dalla Russia. Intanto, sono tornate a salire le richieste dinegli USA, mentre ha continuato a correre a febbraio (+7,9% su base annua, un nuovo massimo da 40 anni). "La situazione dell'inflazione sta peggiorando, non migliorando. I beni di prima necessità stanno diventando sempre più costosi, spiazzando la spesa per le categorie discrezionali e ritardando la riallocazione della spesa ai servizi. E mentre i prezzi del gas spiegano gran parte della storia, anche i prezzi di cibo e case sono stati fattori chiave a febbraio", ha affermato John Leer, capo economista di Morning Consult.Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa unadell'1,01% sul; sulla stessa linea, l'perde l'1,06%, continuando la seduta a 4.232 punti. In rosso il(-1,42%); con analoga direzione, in discesa l'(-1,02%).Nell'S&P 500, buona la performance del. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,03%),(-1,29%) e(-1,10%).del Dow Jones,(+1,88%) e(+0,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,22%.Seduta negativa per, che scende del 2,23%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,95%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,91%.Tra i(+10,20%) e(+3,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -14,74%.Sensibili perdite per, in calo del 12,97%.In apnea, che arretra del 10,20%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,12%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 217K unità; preced. 216K unità)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,6%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,9%; preced. 7,5%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 61,3 punti; preced. 62,3 punti).