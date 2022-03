FinecoBank conclude il programma di azioni proprie

FinecoBank

leader italiano nell'equity trading

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, il 10 marzo 2022, ila servizio del sistema incentivante "Sistema 2021 PFA", avviato il 10 febbraio scorso e già oggetto di informativa.Il 7 marzo, FinecoBank, pari allo 0,0057% del capitale sociale, al prezzo medio di 12,82 euro per azione, per unpari aLe operazioni di acquisto sono state effettuate nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, nonché in coerenza e nei limiti indicati dall’autorizzazione assembleare e dalla relativa delibera consiliare di attuazione.Nel periodo di attuazione del Programma complessivamente considerato (dal 10 febbraio al 10 marzo 2022), FinecoBank ha acquistato un totale di 59.800 azioni proprie, pari allo 0,0098% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 14,20796 euro, per un controvalore di 849.636 euro.Al 10 marzo 2022, la Società detiene 136.479 azioni proprie, pari allo 0,02238% del capitale sociale, includendo le azioni acquistate in data 7 marzo.Nel frattempo, a Milano, ilallunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 13,7 euro.