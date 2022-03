Wall Street contrastata su continua incertezza geopolitica

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

telecomunicazioni

informatica

beni di consumo secondari

McDonald's

Caterpillar

Travelers Company

DOW

Apple

Nike

JP Morgan

United Health

Regeneron Pharmaceuticals

T-Mobile Us

Gilead Sciences

Charter Communications

Docusign

Baidu

Datadog

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

(Teleborsa) - Dopo un avvio positivo,, con i, secondo il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. "È difficile per me capire a che genere di progressi si riferisca il presidente Putin", ha detto Kuleba in un'intervista, ribadendo la disponibilità di Kiev a fare un compromesso accettando uno status neutrale del Paese in cambio di garanzie sulla sicurezza. Sul fronte macroeconomico, la(secondo il sondaggio dell'Università del Michigan) è scesa a marzo a 59,7 punti, il valore più basso dal 2011."Siamo in une i mercati guidati dalle notizie si verificano durante periodi di incertezza - ha affermato Keith Lerner, co-chief investment officer e chief market strategist di Truist Advisory Services - Abbiamo sempre incertezza, ma quando hai un'incertezza superiore al normale, ogni titolo tende a. Penso che sia quello che stiamo vedendo".Ilavanza a 33.259 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.250 punti. In discesa il(-0,87%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,24%). Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nel listino, i settori(-0,67%),(-0,56%) e(-0,53%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+2,64%),(+2,18%),(+1,77%) e(+1,39%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,66%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,05%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,98%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,64%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,01%),(+1,90%),(+1,66%) e(+1,27%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -23,19%.Crolla, con una flessione del 9,37%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,83%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 7,12%.