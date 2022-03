Wall Street positiva su spiragli diplomatici in Ucraina

Dow Jones

Datadog

(Teleborsa) -, così come i mercati europei, dopo le, che ha detto che ci sono stati "alcuni progressi" nei negoziati con l'Ucraina. Intanto, Goldman Sachs ha ridotto la sua previsione di crescita delper l'intero anno all'1,75% dal 2%, con la banca d'affari statunitense che avverte che la probabilità di una recessione degli Stati Uniti nel prossimo anno potrebbe arrivare fino al 35%. La segretaria al Tesoro USA Janet Yellen ha offerto poche consolazioni sul fronte dell', dicendo che si aspetta che gli aumenti dei prezzi siano un dato di fatto negli Stati Uniti per un altro anno., con ilin aumento dello 0,83%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.288 punti. In moderato rialzo il(+0,64%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'(+0,6%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,17%),(+0,87%) e(+0,71%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,73%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,57%),(+2,28%),(+1,67%) e(+1,62%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,96%.Al top tra i, si posizionano(+3,43%),(+3,22%),(+2,29%) e(+1,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -18,94%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,28%.scende dell'1,41%.Tentenna, che cede lo 0,90%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 61,4 punti; preced. 62,8 punti).