Cattolica, utile netto sale a 96 milioni nel 2021. Dividendo di 0,15 euro

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società del gruppo, ha approvato i risultati al 31 dicembre 2021. Ladel lavoro diretto e indiretto Danni e Vita 2 cresce del 9,8% a 5.166 milioni di euro. Nel business Vita si riscontra un incremento del 16,6% grazie alla crescita delle Unit Linked (+152,3%). In aumento dell'1,4% anche la raccolta del business Danni diretto grazie al Non Auto. Ilsegna un calo del -14,7% a 300 milioni di euro.L'al 2021 è pari a 253 milioni di euro, in forte crescita rispetto al 2020 (192 milioni di euro), grazie anche alla plusvalenza relativa alla cessione di Lombarda Vita pari a 104 milioni di euro. L'si è attestato a 96 milioni di euro (36 milioni di euro nel 2020), in deciso miglioramento rispetto all'anno precedente pur scontando 164 milioni di euro di svalutazioni (di cui 145 milioni di euro legate alla svalutazione del goodwill delle società in joint venture con)."Nonostante un contesto complesso e sfidante, la raccolta premi segna una crescita importante a 5,2 miliardi di euro, in aumento in entrambi i rami di business e in particolare nel Vita - ha commentato l'- La fiducia di cui godiamo sul mercato, l'efficacia delle nostre azioni commerciali e la grande focalizzazione al risultato ci hanno permesso di battere la nostra guidance sul risultato operativo, che si attesta a 300 milioni di euro, e di portare l'utile di gruppo a 96 milioni di euro, rafforzando al contempo la nostra solidità, certificata da unal 203%. Ottimo anche il livello di eccellenza tecnica, con il combined ratio all'89,1%, una delle tante sfide vinte nel corso del 2021".Il consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un. Il dividendo proposto sarà pagabile a partire dal 25 maggio 2022, con data di stacco della cedola il giorno 23 dello stesso mese e record date il 24 maggio 2022., consigliere non esecutivo e indipendente, ha rassegnato le, per sopraggiunti motivi personali che non consentono di dedicare al ruolo la necessaria disponibilità di tempo, dalla carica di consigliere di amministrazione di Cattolica e, contestualmente, da vice presidente della società e membro del comitato controllo e rischi e del comitato parti correlate.