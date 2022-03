Wall Street poco mossa. Focus su Ucraina e FED

Dow Jones

(Teleborsa) -, con il focus che rimane sul conflitto in Ucraina. "La Russia ha un potenziale sufficiente per condurre l'operazione militare speciale in Ucraina. L'operazione sta procedendo secondo il piano originale e", ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, mentre è in corso il quarto round di negoziati tra Russia e Ucraina. Le tensioni geopolitiche offuscano la, quella in cui la banca centrale americana alzerà per la prima volta i tassi. "Ci aspettiamo che le conseguenze dell'invasione abbiano un impatto sulla crescita economica globale sia nel breve sia nel lungo periodo. Se c'è un aspetto positivo in questa fosca prospettiva, è che l'accresciuta incertezza economica potrebbe spingere la Federal Reserve degli Stati Uniti (FED), la Banca d'Inghilterra a", ha commentato Julian Howard, Lead Investment Director, Multi Asset Portfolios di GAM Investments.Ila 33.085 punti, mentre, al contrario,l', che continua la seduta a 4.207 punti, sui livelli della vigilia. In frazionaleil(-0,57%); pressoché invariato l'(-0,03%). Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,50%),(+0,83%) e(+0,79%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,48%),(-0,69%) e(-0,57%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,89%),(+1,56%),(+1,54%) e(+1,46%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,56%.scende dell'1,71%.Calo deciso per, che segna un -1,46%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,96%.Tra i(+4,98%),(+1,88%),(+1,54%) e(+1,47%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -16,15%.Scende, con un ribasso del 12,32%.Crolla, con una flessione del 12,25%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 12,25%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Empire State Index (atteso 7,25 punti; preced. 3,1 punti)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,9%; preced. 1%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10%; preced. 9,7%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 3,8%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 13%).