Borsa: titoli Mediaset sospesi, atteso riassetto Spagna

I titoli MFE A e MFE B sono sospesi dalle negoziazioni in attesa di un comunicato. MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset) ha dichiarato che, tra le varie operazioni allo studio, sono in corso valutazioni sulla strategia relativa alla partecipazione in Mediaset España , per la quale intende convocare il consiglio di amministrazione della società, al fine di adottare, nel caso, deliberazioni al riguardo.In una differente comunicazione, MFE-MEDIAFOREUROPE ha anche fatto sapere di aver superato attraverso acquisti sul mercato azionario la soglia del 25% dei diritti di voto di ProSiebenSat.1 Media SE disponibili per l'assemblea degli azionisti. Dieci giorni fa aveva chiesto l'autorizzazione a superare la soglia di partecipazione del 25% del primario gruppo radio televisivo tedesco.