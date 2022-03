Mercati europei chiudono piatti. In rialzo Piazza Affari

Generali

(Teleborsa) - Nell'ultima parte di seduta. A contribuire agli acquisti pomeridiani è anche il rally di Wall Street, con gli indici in deciso rialzo grazie anche al ripiegamento del prezzo del petrolio. La mattina è stata invece caratterizzata dalle vendite in scia alla pessima performance delle borse asiatiche, con il mercato azionario cinese che ha continuato a crollare sui timori di un rallentamento dovuto al Covid e alla pressione politica degli Stati Uniti su Pechino. A Piazza Affari è stata una, con acquisti suin scia alla diffusione del bilancio 2021 (la compagnia assicurativa triestina ha raggiunto il risultato operativo migliore di sempre a 5,9 miliardi di euro).L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Perde terreno l', che scambia a 1.928,4 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,12%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 97,09 dollari per barile, con un ribasso del 5,75%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +156 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,89%.senza slancio, che negozia con un -0,09%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,32%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,23%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,31% a 23.500 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso, mentre, al contrario, resta piatto il, con chiusura su 25.674 punti.Variazioni negative per il(-0,79%); come pure, pesante il(-1,69%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,41 miliardi di euro, in calo di 356,7 milioni di euro, rispetto ai 2,77 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,76 miliardi di azioni, rispetto ai 1,1 miliardi precedenti.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 2,96%.Brilla, con un forte incremento (+2,24%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,14%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,03%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,33%.In apnea, che arretra del 3,15%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,68%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,01%.del FTSE MidCap,(+4,00%),(+2,80%),(+2,56%) e(+2,43%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -17,05%.Scende, con un ribasso del 10,04%.Crolla, con una flessione del 7,22%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,14%.