Neodecortech, risultati in crescita nel 2021

Neodecortech

(Teleborsa) -archivia il 2021 con unconsolidato pari a 176,4 milioni di euro, in aumento del 38% rispetto al 31 dicembre 2020, chiuso a 127,8 milioni di Euro ed impattato in maniera significativa dalla chiusura degli stabilimenti produttivi a causa della pandemia, ma anche del 32,7% rispetto al 31 dicembre 2019 (133 milioni di Euro), che invece è stato un anno di normale attività produttiva.L' EBITDA consolidato pari a 18,1 milioni sale del 24,1% rispetto al 31 dicembre 2020 (14,6 milioni di Euro) e del 14,1% rispetto al 31 dicembre 2019 (15,9 milioni di Euro), mentre l'consolidato è pari a 9,2 milioni (5,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2020 e 7,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2019).L'si attesta a 6,7 milioni di Euro (3,5 milioni di Euro 31 dicembre 2020 e 4 milioni di Euro al 31 dicembre 2019),.L'consolidato al 31 dicembre 2021 pari a circa 29,3 milioni di Euro, in netto miglioramento rispetto alla posizione finanziaria netta del 31 dicembre 2020 pari a 39,9 milioni di Euro, dopo aver sostenuto investimenti per 9,9 milioni di Euro.Proposto undi 14 centesimi euro per azione con yield del 4,16%.