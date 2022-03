Brillante il listino americano su progressi in trattative di pace

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilin aumento dello 0,84%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dell'1,19% rispetto alla chiusura della seduta precedente.il(+1,94%); come pure, in denaro l'(+1,13%). Il rally è propiziato dai timidi progressi nei, mentre i titoli del Tesoro e il dollaro hanno persp terreno prima della decisione di politica monetaria dellaNell'S&P 500, buona la performance dei(+2,13%),(+1,96%) e(+1,67%)., sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,61%.Tra i(+3,89%),(+3,55%),(+3,40%) e(+2,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,87%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,58%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,98%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,96%.(+45,75%),(+31,93%),(+27,31%) e(+21,01%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,87%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,83%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,76%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,54%.