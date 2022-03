Elica, CdA approva bilancio 2021. Nessun dividendo

Elica

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ha approvato i risultati consolidati al 31 dicembre 2021, il Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e la Relazione sulla Gestione, confermando i risultati preliminari diffusi a inizio febbraio . Isono stati pari a 541,3 milioni di euro (+19,6% rispetto all'esercizio precedente, +20,6% a perimetro e cambi costanti), l'normalizzato a 57,1 milioni di euro (+35,3% con EBITDA margin al 10,6%) e ilnormalizzato a 21,3 milioni di euro, rispetto agli 8,5 milioni di euro del 2020.Il consiglio di amministrazione ha proposto diall'assemblea del 28 aprile la, riservandosi di valutare nuovamente l'opportunità di proporre la distribuzione "una volta valutati gli effetti dell'attuale situazione geopolitica ed economica sulle dinamiche di business, con l'obiettivo di tornare ad una politica di dividendo".Il gruppo marchigiano ha confermato i pilastri indentificati a supporto della strategia: crescita organica attesa nel 2022 (circa 5-6%) in uno scenario di domanda di mercato leggermente positiva; priorità per la creazione di valore nonostante uno; miglioramento della posizione finanziaria netta per sostenere gli investimenti in capacità produttiva, innovazione e le eventuali opportunità di M&A.Lanormalizzata è di -22,7 milioni di euro (escluso l'effetto IFRS 16 per -12,4 milioni di euro) in significativa riduzione rispetto a -51,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020 grazie, in particolare, alla crescita dell'EBITDA e al miglioramento del capitale circolante.L'è limitata per Elica, circa il, inoltre il magazzino in quel mercato consente una visibilità sulle vendite di circa 3 mesi. Infine, i contratti di vendita ai distributori locali sono indicizzati alle fluttuazioni del rublo rispetto all'euro.