CIG, Inps: a febbraio autorizzate 64 milioni di ore

(Teleborsa) - Nel mese di febbraio 2022 sono state autorizzate in totale circadi. Le ore diautorizzate a febbraio 2022 sono state 18,4 milioni. Nel mese di gennaio erano state autorizzate 26 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del -29,3%. A febbraio 2021, le ore autorizzate erano state 26,2 milioni. È quanto è emerso dall'Osservatorio Cig dell'Inps pubblicato oggi.Il numero di ore diautorizzate a febbraio 2022 è stato pari a 24,4 milioni, di cui 11,7 per solidarietà, con un incremento del 128,6% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (10,7 milioni di ore). Nel mese di febbraio 2022 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari al +51,6%. Gli interventi disono stati pari a 3,8 milioni di ore autorizzate a febbraio 2022. La variazione congiunturale rispetto al mese precedente registra un decremento dell’81,4%. A febbraio 2021 le ore autorizzate in deroga erano state 67,7 milioni con una variazione tendenziale del -94,5%.Il numero di ore autorizzate a febbraio 2022 neiè pari a 17,5 milioni e registra un decremento rispetto al mese precedente del 21,2%. Nel mese di febbraio 2021 le ore autorizzate erano 68,7 milioni con una variazione tendenziale del -74,6%.Il numero totale di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nel periodo dal 1° aprile 2020 al 28 febbraio 2022, per, è pari a 6.639,1 milioni, di cui 2.734,5 milioni di CIG ordinaria, 2.411,5 milioni per l’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 1.493,1 milioni di CIG in deroga. Nel mese di febbraio sono state autorizzate 21,7 milioni di ore, con causale “emergenza sanitaria COVID-19”. Il dato fa registrare un decremento del 56,8% rispetto alle ore autorizzate a gennaio. Per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, i settori che assorbono il maggior numero di ore autorizzate sono “industrie tessili e abbigliamento” con 674mila ore e “pelli cuoio e calzature” con 106mila ore.