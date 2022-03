Debole Wall Street. Negoziati Mosca-Kiev in salita

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street il giorno dopo che la Fed ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base per la prima volta dal 2018 e si prepara a nuovi ritocchi nel corso dell'anno, alla luce delle ultime dichiarazioni del presidente,, che ha definito "forte" l'economia americana e dunque in grado di superare la stretta di politica monetaria.Sullo sfondo restano le tensioni per l', mentre si allontana la prospettiva di un accordo tra Russia e Ucraina. Intanto, la Casa Bianca ha annunciato che Biden avrà una telefonata con il leader cinese Xi per discutere di Ucraina e concorrenza economica.Tra gli indici statunitensi, ilscende a 33.947 punti, con uno scarto percentuale dello 0,34%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.341 punti. In ribasso il(-0,79%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'(-0,42%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,78%),(-0,77%) e(-0,73%).Tra i(+1,71%) e(+1,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,49%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,40%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,10%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,01%.(+1,10%),(+0,81%),(+0,81%) e(+0,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,60%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,50%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,01%.In perdita, che scende del 3,57%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: PhillyFed (atteso 15 punti; preced. 16 punti)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 229K unità)14:15: Produzione industriale, annuale (preced. 4,1%)14:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,4%)15:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,3%).