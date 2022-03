doValue, CdA approva bilancio 2021. Sale dividendo

doValue

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il Progetto di Bilancio d’esercizio 2021, che verrà sottoposto all’approvazionedell’Assemblea degli Azionisti, nonché il Bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, confermando i risultati preliminari resi noti a febbraio.Nel 2021, doValue ha registratoLordi pari a 572,1 milioni, un aumento del 36% rispetto ai 420,5 milioni del 2020.esclusi gli elementi non ricorrenti risulta pari a 50,7 milioni, contro i 12 milioni del 2020.Il Consiglio di Amministrazione di doValue ha deliberato di proporre agli azionisti unrelativo all’esercizio 2021 pari a 0,50 euro per azione (per circa complessivi 39,5 milioni, considerando il numero di azioni proprie attualmente possedute dalla Società). Il dividendo, soggetto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, sarà pagabile in data 4 maggio 2022 (con stacco cedola il 2 maggio 2022 e data di registrazione 3 maggio 2022).