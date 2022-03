Tonica Wall Street il giorno dopo la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale annullando il calo dell'avvio il giorno dopo che la banca centrale ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base per la prima volta dal 2018.Sul fronte macroeconomico, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione è sceso più del previsto. Migliori delle attese anche il numero di nuovi cantieri edili e l' indice manifatturiero della Fed di Philadelphia. In linea con le stime il dato sulla produzione industriale Tra gli indici statunitensi, ilmostra una salita dello 0,69%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.391 punti. Guadagni frazionali per il(+0,59%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'(+0,69%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,86%),(+1,70%) e(+1,28%).del Dow Jones,(+4,49%),(+2,55%),(+1,99%) e(+1,71%).Tra idel Nasdaq 100,(+6,66%),(+4,34%),(+4,29%) e(+3,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,10%.In perdita, che scende del 9,71%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,85 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,28%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 229K unità)14:15: Produzione industriale, annuale (preced. 3,6%)14:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,4%)15:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,3%)15:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso -1%; preced. 6,7%).