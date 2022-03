Giornata positiva per Piazza Affari e le altre borse europee

S&P-500

(Teleborsa) - Dopo un'apertura incerta, migliora la performance delle, che. La, con la mancanza di passi avanti sul fronte ucraino, le discussioni sull'aggressiva politica di rialzo dei tassi USA ( Goldman Sachs prevede aumenti di 50 punti base sia nella riunione di maggio che in quella di giugno) e i timori per il calo delle forniture da Mosca che sta facendo restare su livelli molto elevati i prezzi del petrolio. Si muove intanto in buon rialzo il listino statunitense, dove l'segna un incremento dello 0,87%.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.921,2 dollari l'oncia, in calo dello 0,76%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,24%), che ha toccato 109,6 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +153 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,03%.buona performance per, che cresce dell'1,02%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,46%, e sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,17%.A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,98%, a 24.534 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,97% rispetto alla chiusura di ieri.In rialzo il(+0,77%); come pure, sale il(+0,82%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,85 miliardi di euro, in calo di 387,4 milioni di euro, rispetto ai 2,23 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,52 miliardi di azioni, rispetto ai 0,71 miliardi precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 3,17%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,62%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,58%.Decolla, con un importante progresso del 2,55%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,55%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,23%.di Milano,(+4,94%),(+4,27%),(+4,27%) e(+3,97%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,63%.Scende, con un ribasso del 2,83%.Crolla, con una flessione del 2,41%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,89%.