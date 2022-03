Mercato americano positivo. Ottima Nike dopo la trimestrale

Nike

(Teleborsa) -dopo la volatilità della sessione precedente, dominata dalle parole del numero uno della FED. Ieriha detto che la banca centrale USA deve muoversi "speditamente" per ridurre un'inflazione troppo elevata. Il presidente della Federal Reserve ha aggiunto che "se convenissimo che èaumentando il tasso dei Federal funds di oltre 25 punti base in una o più riunioni, lo faremo". Sul fronte macroeconomico, la giornata odierna è priva di spunti significativi: viene diffusolo solo l'indice FED di Richmond, che rappresenta lo stato del business nel quinto distretto manifatturiero della nazione."Ilnelle ultime due settimane - ha commentato Gilles Moec, Group Chief Economist di AXA Investment Managers - Ciò è stato alimentato da alcuni segnali positivi sui negoziati tra Mosca e Kiev. Tuttavia, a nostro parere,. Mentre una qualche forma di "neutralità" è accettabile per Kiev, la smilitarizzazione non lo è di certo. Inoltre, è molto probabile che Mosca chieda la revoca delle sanzioni in cambio di un cessate il fuoco o di un vero e proprio accordo di pace, che l'Occidente sarà probabilmente riluttante a concedere".Si muovono in rialzo, che ha battuto le attese del mercato grazie all'e alla sua capacità di affrontare con successo i problemi della catena di approvvigionamento, e, che ha aumentato il suoa 25 miliardi di dollari, il più grande in assoluto per il gigante dell'e-commerce cinese. Sale anchedopo che la società di servizi di intrattenimento ha riportato utili trimestrali migliori del previsto e annunciato unIl listino USA mostra un, con ilche sta mettendo a segno un +0,44%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.484 punti. Guadagni frazionali per il(+0,44%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,57%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+1,27%),(+0,82%) e(+0,65%).Al top tra i(+5,41%),(+1,90%),(+1,20%) e(+1,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,86%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,66%),(+6,20%),(+5,13%) e(+4,28%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,39%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,38%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,11%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,03%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -4,5%)15:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 4,35 Mln barili)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 214K unità)13:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,6%)13:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -218 Mld $; preced. -214,8 Mld $).