Prada, Andrea Bonini è il nuovo CFO

(Teleborsa) -, gruppo del lusso italiano quotato sulla borsa di Hong Kong, ha annunciatoai vertici aziendali:nel ruolo di Chief Financial Officer,in qualità di General Counsel ein qualità di Internal Auditing Director. Bonini assumerà, dal 2 maggio 2022, il ruolo di Group Chief Financial Officer, incarico ricoperto dal 2016 da Alessandra Cozzani che ha deciso di lasciare l'azienda dal 30 settembre 2022 per perseguire altre opportunità professionali. Riporterà agli amministratori delegati Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, e assumerà la responsabilità delle seguenti direzioni: Amministrazione, Finanza, Controllo, Fiscale e Investor Relations.Bonini ha iniziato la sua carriera professionale presso la boutiquea Milano. Nel 2005 è entrato a far parte della divisione diInternational con sede a Londra, dove ha ricoperto il ruolo di Managing Director dal 2015. Inha fatto parte del team Italy Coverage fino al 2013, e successivamente è entrato a far parte del Consumer Retail Group, assumendo la responsabilità per il settore del Lusso e Brands in Europa.