Ratti, utile 2021 sale a 2,9 milioni. Dividendo di 0,10 euro

Ratti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, produzione e distribuzione di tessuti e accessori di alta gamma a livello internazionale, ha chiuso il 2021 conpari a 78,5 milioni di euro, in aumento di 7,2 milioni rispetto all'esercizio precedente (+10,2%). In particolare l'incremento è stato trainato dalla performance dei(+3,9 milioni, pari al +51,3%), Carnet (+1,9 milioni, pari al +26,7%) e Rainbow (+1,5 milioni, pari al +15,5%). In crescita i ricavi nei paesi europei (+7,7 milioni, +29,1%), principalmente trainati dai, e nell'area(+1,7 milioni, +56%). In flessione le vendite relative ai mercati(-1,6 milioni, -5,1%) e Giappone (-0,8 milioni, -37,2%).L'è risultato pari a 8,3 milioni di euro, in aumento di 2,9 milioni rispetto all'anno precedente. In termini disulle vendite, l'EBITDA è risultato pari al 10,6%, registrando un incremento del 3% rispetto al 2020. Ilammonta a 2,9 milioni di euro, con un incremento di 2,5 milioni rispetto al 2020. Larisulta a pareggio e registra una diminuzione di 1 milione di euro rispetto al 31 dicembre 2020.In un contesto incerto, per la situazione geopolitica scatenata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, il consiglio di amministrazione ha proposto la distribuzione di undi 0,10 euro per azione, per complessivi 2,7 milioni di euro, e la destinazione della quota residua al rafforzamento patrimoniale e finanziario. Gli ordini acquisiti neistanno mantenendo un andamento positivo a doppia cifra rispetto agli stessi mesi dell'esercizio precedente.