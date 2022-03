Giappone, indice PMI manifattura marzo sale a 53,2 punti

(Teleborsa) - Attesa in miglioramento l'attività della manifattura in. Il dato preliminare dell'indicedi marzo, pubblicato da Markit ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 53,2 punti, in aumento rispetto ai 52,7 punti di febbraio. L'indicatore si rafforza e resta sopra la soglia critica dei 50 punti, che fa da spartiacque tra contrazione e crescita. La stima flash delcontemporaneamente conferma un miglioramento del settore terziario, con il relativo indice che aumenta a 48,7 punti da 44,2."I dati Flash PMI hanno indicato che l'attività delle imprese del settore privato giapponese è diminuita per il terzo mese consecutivo a marzo - ha commentato Usamah Bhatti, economista presso S&P Global - Tuttavia,ed è stato solo marginale poiché le aziende hanno notato che i casi di Covid-19 avevano continuato a ridursi, consentendo la revoca del quasi stato di emergenza in tutto il Giappone"."Per settore, ihanno notato un, mentre i fornitori di servizi hanno indicato un deterioramento più lieve dell'attività commerciale", ha aggiunto.