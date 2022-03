Sui livelli della vigilia Wall Street. Focus su meeting leader mondiali

Dow Jones

(Teleborsa) -, con gli investitori che continuano ae a valutare gli aumenti dei tassi della Federal Reserve in un contesto di persistente inflazione. Il presidente USA: i leader mondiali lavorano a nuove sanzioni e aiuti militari all'Ucraina, mentre sono impegnati a trovare misure per far fronte alle ricadute economiche della tensione geopolitica. Intanto, gli Stati Uniti stanno lavorando con la NATO per prepararsi a possibili incidenti biologici o nucleari da parte della Russia., sono arrivate. Le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA sono infatti scese al livello più basso dal settembre 1969. Sono invece diminuiti più delle attese gli ordinativi di beni durevoli americani a febbraio 2022. Infine, il deficit delle partite correnti è risultato in leggero calo nel quarto trimestre del 2021.Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08% sul, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.467 punti.Leggermente positivo il(+0,38%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,3%).(+0,61%),(+0,45%) e(+0,42%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+2,27%) e(+0,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,75%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,73%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,55%.Al top tra i, si posizionano(+2,27%),(+1,96%),(+1,93%) e(+1,46%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,74%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,57%.In perdita, che scende del 3,40%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,98 punti percentuali.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 212K unità; preced. 215K unità)13:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,6%)13:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -218 Mld $; preced. -219,9 Mld $)14:45: PMI manifatturiero (atteso 56,3 punti; preced. 57,3 punti)14:45: PMI servizi (atteso 56 punti; preced. 56,5 punti).