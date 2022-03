ABP Nocivelli, ricavi in calo e margini in miglioramento nel 2021

ABP Nocivelli

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management, ha chiuso il 2021 conper 23,8 milioni di euro (29 milioni al 31 dicembre 2020), undi 7,1 milioni di euro (+28,5% rispetto ai 5,5 milioni al 31 dicembre 2020), unpari al 23,8% (18,8% al 31 dicembre 2020) e undi 5 milioni di euro (+20,9% sui 4,1 milioni al 31 dicembre 2020). Laè cash positive per 35,4 milioni di euro (cash positive per 31,5 milioni al 30 giugno 2021)."Per comprensibili ragioni, oggi è difficile stimare i possibili effetti sull'economia legati sia al perdurare della pandemia sia all'evoluzione del conflitto russo-ucraino - ha commentato l'- Noi continueremo a monitorare gli scenari, gli eventuali impatti e le possibili ripercussioni che tali eventi potrebbero avere sui settori in cui operiamo, che però. Per quanto riguarda il semestre chiuso al 31 dicembre 2021, la nostra attività è comunque andata avanti regolarmente, in linea con le nostre previsioni".