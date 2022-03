Cover 50, ricavi e utili in aumento nel 2021. Dividendo di 0,40 euro

Cover 50

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella creazione e commercializzazione di pantaloni "alto di gamma" con il proprio brand PT - Pantaloni Torino, ha chiuso il 2021 conpari a 24,6 milioni di euro, in aumento dell'11,3% rispetto all'esercizio precedente. Le vendite sono state caratterizzate dalla predominantee dall'aumento delle linee di prodotto: PT Torino uomo, PT Torino Denim e PT Torino donna. "Il bilancio dell'anno 2021 si chiude con risultati estremamene positivi, seppure sia ancora evidente l'impatto derivante dall'emergenza pandemica, che ancora", ha commentato l'amministratore delegato.In aumento la redditività aziendale sia a livello di, che raggiunge 3,8 milioni di euro (15,4% dei ricavi), che di, pari a 3,2 milioni di euro (12,9% dei ricavi) che di, pari a 2,5 milioni di euro (equivalente al 10,3% del totale ricavi), in crescita del 257% rispetto all'esercizio 2020. La, positiva, supera i 19 milioni di euro (19,2 mln), in miglioramento rispetto al risultato, seppur sempre positivo, riportato in precedenza."Il recupero di fatturato e l'aumento della redditività, (in linea con le nostre aspettative), dimostrano come il repentino calo registrato nello scorso esercizio fosse dovuto a soli fattori esogeni, e come inoltre il management abbia immediatamente posto in essere attività utili a contrastare tale scenario - ha aggiunti l'AD - Le ultime due campagne vendita (SS22 – FW22), ovvero quelle che genereranno il fatturato 2022, hanno registrato una ulteriore forte crescita degli ordini, sia sotto il profilo dei volumi che dei ricavi, sostenute anche dall'estensione del portafoglio prodotti ad altre merceologie (total look). Alla luce dei risultati ottenuti e della capacità aziendale di reazione al momento di crisi, continuiamo ancora più fiduciosi il cammino intrapreso, cautamente".Il consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea degli azionisti, prevista per il prossimo 28 aprile 2022, la distribuzione di un(1,76 milioni di euro complessivi, yield 5,6%, payout ratio pari al 69,7%). La data di stacco prevista sarà il 16/05/2022 (record date 17/05/2022), con pagamento a partire dal 18/05/2022.