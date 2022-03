Poco mossa Wall Street. Focus rimane su Ucraina e FED

Dow Jones

(Teleborsa) -nell'ultima seduta della settimana, con il mercato che rimane estremamente. A dominare i discorsi degli inventori sono le, con alcune banche d'affari che stanno rivendendo le attese per l'aumento dei tassi nel 2022 e 2023, prendendo in considerazioni le ultime dichiarazioni dei funzionari della banca centrale statunitense."Una FED più aggressiva crea uno- ha commentato Mark Dowding, CIO di BlueBay - Un ciclo di rialzo graduale sembrava poter causare un piccolo rallentamento all'espansione in corso, ma un percorso più imprevedibile per i tassi aumenterà inevitabilmente un pericolo di recessione. Questa, un fattore che potrebbe anche essere supportato dai rischi geopolitici in corso, che non sembrano destinati a scomparire presto".suldello 0,28%, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 4.526 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(-0,16%); come pure, senza direzione l'(+0,16%). Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+0,49%) e(+0,47%).Al top tra i(+0,77%),(+0,74%),(+0,72%) e(+0,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,18%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,51%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,51%.Tra i(+1,95%),(+1,59%),(+1,16%) e(+0,93%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,41%.Seduta negativa per, che scende del 3,87%.Sensibili perdite per, in calo del 3,02%.In apnea, che arretra del 2,27%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 1%; preced. -5,7%)15:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 59,7 punti; preced. 62,8 punti)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,51 Mln barili)14:30: Redditi personali, mensile (preced. 0%).