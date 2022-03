Wall Street resta al palo. Continua sell-off dei Treasury

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 34.742 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.524 punti. Leggermente negativo il(-0,53%); sulla parità l'(+0,04%). Gli indici americani sono comunque peggiorati rispetto all'apertura,. Intanto, i prezzi del greggio tornati a salire a causa di un attacco con droni su un sito di Saudi Aramco in Arabia Saudita.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,74%),(+0,99%) e(+0,96%). Il settore, con il suo -0,57%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,36%),(+1,25%),(+1,19%) e(+1,12%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,64%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,42%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,74%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+2,39%),(+1,80%),(+1,59%) e(+1,40%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,62%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,65%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,34%.In perdita, che scende del 5,33%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 1%; preced. -5,8%)15:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 59,7 punti; preced. 62,8 punti)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,8%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 18,4%; preced. 18,6%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,2%).