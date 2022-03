Sebino, inflazione pesa su margini 2021. Ricavi salgono a 54,8 milioni

Sebino

(Teleborsa) -, system integrator quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'impiantistica antincendio e security, ha chiuso il 2021 conpari a 54,8 milioni di euro, in incremento del 12,2% sul 2020. Per ciò che riguarda il Valore della Produzione, l'Italia ha registrato un incremento del 25,6 % sull'esercizio precedente e la Romania un decremento del 38%. L'al 31 dicembre 2021 si è attestato a 10,9 milioni di euro (11,3 milioni di euro nel 2020), pari al 19,8% circa dei Ricavi caratteristici. Ilconsolidato è pari a 7,2 milioni di euro (7,5 milioni di euro l'anno prima). Laè pari a +4,9 milioni di euro (+1,6 milioni di euro a fine 2020)."Abbiamo dovuto fronteggiare una nuova e, per le sue dimensioni, inaspettatasul costo dei materiali e della componentistica in generale che, oltre all'aumento dei costi, tra gli altri, dei trasporti e dell'energia, ha prodotto condizioni di domanda che hanno causato interruzioni della catena di fornitura - ha commentato l'- Nel nostro caso, come già in precedenza comunicato al mercato, abbiamo limitato quanto più possibile l'impatto sui margini e la predetta interruzione della supply chain grazie agli"."Ilper le seguenti ragioni: reshoring da parte delle grandi aziende verso paesi vicini, costo dei trasporti e come detto, elevati rischi di interruzione della supply chain; di conseguenza, sempre più aziende vogliono costruire magazzini sempre più grandi e tecnologicamente innovativi e sempre più vicini - ha aggiunto - Il portafoglio ordini alla fine del mese di febbraio pari a 31,8 milioni di euro circa ci rende. Non crediamo di subire impatti negativi dagli eventi militari di questo ultimo periodo".Sebino non prevede impatti negativi dagli accadimenti militari in Ucraina in quanto non ha esposizioni creditorie verso i paesi belligeranti. È, tuttavia, prevedibile un ulteriore impatto sui prezzi delle materie prime, in particolare, verso il quale il gruppo risultautilizzate negli impianti antincendio, ed