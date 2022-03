Wall Street a due velocità. Scatta Tesla

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

energia

finanziario

materiali

Microsoft

Chevron

JP Morgan

Intel

DOW

Tesla Motors

Moderna

Atlassian

Okta

JD.com

Intel

Skyworks Solutions

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Partenza incerta per la borsa di Wall Street che avvia la settimana con gli indici a due velocità, mentre le parole del presidenteriguardo alla neutralità dell'Ucraina hanno riacceso le speranze di un esito positivo dei negoziati con la Russia, che riprendono con il nuovo round a Istanbul. Nel frattempo gli investitori aspettano il, ovvero la pubblicazione del report occupazionale USA di marzo.Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre lo 0,27%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.536 punti. Poco sopra la parità il(+0,22%); pressoché invariato l'(-0,07%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,43%),(-0,52%) e(-0,45%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,19%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,59%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,58%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,21%.Tra i(+4,43%) il nuovo split azionario . Bene inoltre,(+3,91%),(+2,12%) e(+2,04%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,62%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,58%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,30%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,21%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 18,3%; preced. 18,6%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,2%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 107 punti; preced. 110,5 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 438K unità; preced. 475K unità).