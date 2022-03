Wall Street contrastata, corre Tesla

Dow Jones

(Teleborsa) - Si conferma una seduta contrastata a Wall Street dove l'attenzione degli addetti ai lavori si concentra in particolare sulin arrivo questa settimana mentre restano in attesa di novità dai, in TurchiaTra gli indici statunitensi, ilscambia con un calo dello 0,51%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.537 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Poco sopra la parità il(+0,45%); pressoché invariato l'(+0,02%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,80%),(-1,18%) e(-1,10%).del Dow Jones,(+1,63%) e(+1,23%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,30%.Calo deciso per, che segna un -1,83%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,79%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,71%.(+7,95%),(+4,08%),(+3,90%) e(+3,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,00%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,67%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,61%.In perdita, che scende del 2,15%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 18,3%; preced. 18,6%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,2%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 107 punti; preced. 110,5 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 438K unità; preced. 475K unità).