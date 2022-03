Borgosesia, utile 2021 in crescita del 56%

Borgosesia

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2021 con un, in aumento del 56,23% rispetto al 2020. Il volume della produzione si è attestato a 18,5 milioni dai 25,8 milioni del 2020, mentre il Margine lordo delle attività operative si è portato a 15 milioni da 9,4 milioni L'EBITDA consolidato adjusted è pari ad 12 milioni di euro, in aumento del 77%.Patrimonio netto di Gruppo, compresa la quota di terzi, pari a 53,2 milioni. Cash flow consolidato positivo per 5,54 milioni di Euro (1,43 nel 2020)ed indebitamento netto consolidato di 27,49 milioni (19,12 milioni al 31 dicembre 2020).Proposta la distribuzione di un dividendo unitario di 0,022 euro per azione, per un ammontare complessivo di 1,05 milioni di euro.