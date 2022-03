Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

sanitario

beni di consumo secondari

Caterpillar

United Health

Johnson & Johnson

Cisco Systems

Home Depot

Salesforce.Com

Visa

Procter & Gamble

Lululemon Athletica

Micron Technology

Moderna

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Docusign

Zoom Video Communications

JD.com

Marvell Technology

(Teleborsa) - Wall Street capre cauta sui livelli della vigilia, accogliendo con freddezza una serie di dati economici rilevanti come il PIL ed i dati sull'occupazione , risultati sotto le attese. I dati hanno controbilanciato il cauto ottimismo per i negoziati in Ucraina. Il, riporta una variazione pari a -0,06%, mentre l'è in lieve calo a 4.622 punti. Leggermente negativo il(-0,37%); senza direzione l'(-0,18%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,27%) e(+0,44%). Il settore, con il suo -0,82%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,19%),(+1,13%),(+0,89%) e(+0,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,96%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,63%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,28%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,20%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,86%),(+1,87%),(+1,86%) e(+0,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,75%.Sensibili perdite per, in calo del 2,66%.In apnea, che arretra del 2,02%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%.