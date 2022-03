Piazza Affari scivola assieme alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -., che hanno gotato nettamente aòribasso doipo idati dell', che confermano l'emergenza prezzi in atto.Lieve calo dell', che scende a quota 1,11. L'è sostanzialmente stabile su 1.930,3 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 102,1 dollari per barile, in forte calo del 5,28%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +147 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,04%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,42%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,23%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 25.251 punti, mentre, al contrario, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 27.553 punti.Negativo il(-0,83%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per il(-0,91%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 5,02%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,73%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,70%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,42%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,57%.In apnea, che arretra del 3,33%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,44%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,37%.Tra i(+1,61%),(+1,49%),(+1,25%) e(+0,90%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,38%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,42%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,09%.Scende, con un ribasso del 2,91%.