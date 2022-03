Wall Street in ribasso con inflazione al top da 40 anni

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

Walgreens Boots Alliance

United Health

IBM

Home Depot

Constellation Energy

Fortinet

Align Technology

Booking Holdings

Walgreens Boots Alliance

JD.com

Baidu

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, in una giornata ricca di dati macro, alcuni già usciti prima dell'Opening Bell. Come le richieste di sussidi alla disoccupazione peggio delle attese, ed il PCE (Personal Consumption Expenditure) price index core , una misura dell'inflazione seguita dalla Fed nel valutare l'andamento dei prezzi, salito ai massimi da 40 anni circa.Più in generale l'attenzione degli investitori resta concentrata sul, mentre attendono gli sviluppi nelle trattative tra Mosca e Kiev. Sulle prime rilevazioni, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,34%, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 4.595 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(-0,05%); come pure, senza direzione l'(-0,19%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,54%.ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -5,44%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,10%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,05%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,72%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,79%),(+1,59%),(+1,51%) e(+1,40%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,44%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,07%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,36%.In perdita, che scende del 2,94%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 15,25K unità)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,1%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 2,7%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 197K unità; preced. 188K unità)15:45: PMI Chicago (atteso 57 punti; preced. 56,3 punti).