Debole Wall Street. Dati mercato lavoro pesano su FED

(Teleborsa) -, rispetto all'apertura in positivo, riportando una variazione pari a -0,2% sul, mentre, al contrario, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.515 punti. Leggermente negativo il(-0,61%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,42%). Idopo i dati sul mercato del lavoro, rafforzando le previsioni per un aumento aggressivo dei tassi di interesse da parte della FED per contrastare l'inflazione.(+0,45%) e(+0,45%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,32%),(-1,18%) e(-0,56%).Sul fronte macroeconomico, i(non-farm payrolls) sono aumentati di 431.000 il mese scorso, dopo un aumento di 750.000 rivisto al rialzo a febbraio. Ilè sceso al 3,6%, vicino al minimo pre-pandemia, e il tasso di partecipazione alla forza lavoro è aumentato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,59%),(+0,98%),(+0,81%) e(+0,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,24%.Crolla, con una flessione del 2,55%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,58%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,29%.Al top tra i, si posizionano(+7,54%),(+6,61%),(+5,16%) e(+3,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,56%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,24%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,77%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,50%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,7%; preced. 3,8%)14:30: Variazione occupati (atteso 490K unità; preced. 750K unità)15:45: PMI manifatturiero (atteso 58,5 punti; preced. 57,3 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 59 punti; preced. 58,6 punti).