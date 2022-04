Sabaf avvia programma di acquisto azioni proprie

Sabaf

l'azienda produttrice di componenti per apparecchi domestici per la cottura a gas

(Teleborsa) -, in esecuzione della delibera assembleare del 6 maggio 2021, ha comunicato l'Il Piano di Buyback verrà implementato al servizio di operazioni straordinarie come previsto dalla suddetta delibera assembleare.Glisaranno effettuati, anche in parte e/o in via frazionata, per un esborso complessivo fino aldie, in ogni caso,(pari all’1,734% del capitale sociale). Inoltre il numero di azioni da acquistare giornalmente non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero negoziato, calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti ogni data di acquisto.Gli acquisti saranno avviati nella settimana del 4 aprile 2022 e si prevede che termineranno entro il 5 novembre 2022. Il prezzo di acquisto non potrà essere superiore di oltre il 10% rispetto alla media dei prezzi ufficiali che il titolo Sabaf avrà registrato nelle cinque sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione di acquisto.Sabaf ha conferito mandato a Equita SIM per coordinare e dare esecuzione al Piano di Buyback e prendere le decisioni di negoziazione relative al programma, con discrezionalità e in piena indipendenza.Il programma potrà essere eseguito anche solo parzialmente e la sua esecuzione potrà essere modificata o revocata in qualunque momento e contestualmente comunicata al mercato.All'1 aprile 2022 Sabaf detiene in portafoglio 311.802 azioni proprie, pari al 2,703% del capitale sociale e le società controllate non detengono azioni del Gruppo.A Piazza Affari, oggi, rialzo marcato perche archivia la sessione in utile dell'1,79% sui valori precedenti.