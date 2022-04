Wall Street in rialzo dopo dati sul mercato del lavoro

Dow Jones

(Teleborsa) -, con il, che avanza a 34.776 punti; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,28%, portandosi a 4.543 punti. Guadagni frazionali per il(+0,26%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,2%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,26%),(+0,86%) e(+0,67%).Sul fronte macroeconomico, sono arrivati dati in chiaroscuro dal mercato del lavoro. Inei settori non agricoli (non-farm payrolls) sono aumentati di 431.000 il mese scorso, dopo un aumento di 750.000 rivisto al rialzo a febbraio. Ilè sceso al 3,6%, vicino al minimo pre-pandemia, e il tasso di partecipazione alla forza lavoro è aumentato.Il tema dominante di questo primo trimestre dell'anno è stato- tra variante omicron, guerra in Ucraina e stagflazione - e quindi secondo Massimo De Palma, Head of Multi Asset Team di GAM (Italia) SGR, "è, costruendo con attenzione le posizioni azionarie sfruttando ogni fase di ribasso per aumentare l'esposizione in quelle società che mostrano una solidità di bilancio e sono in grado di crescere a tassi interessanti in questo scenario, all'interno di settori come tecnologia, ener­gie alternative, auto e finanziari".In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,38%),(+1,10%),(+1,02%) e(+0,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,37%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+13,74%),(+9,29%),(+7,92%) e(+5,37%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,37%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,57%.scende dell'1,46%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,80%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,7%; preced. 3,8%)14:30: Variazione occupati (atteso 490K unità; preced. 750K unità)15:45: PMI manifatturiero (atteso 58,5 punti; preced. 57,3 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 59 punti; preced. 58,6 punti).