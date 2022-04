Clabo prevede ricavi 2022 per 52-55 milioni di euro

Clabo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, ha registrato neldel 2022pari a 14,2 milioni di euro (contro i 13,6 milioni del primo trimestre 2019, gli 11,5 milioni del 2020 e i 12,1 milioni dell'anno scorso). Glisono stati pari a 15,8 milioni di euro, in aumento del 10,5% rispetto allo stesso periodo del 2021. Per l', la società si aspetta ricavi per 52-55 milioni di euro, contro i 54,5 milioni del 2019, i 35,8 milioni del 2020 e i 50,8 milioni dell'anno scorso."Abbiamo chiuso un buon primo trimestre, superando, in termini sia di ricavi che di ordini il 2019, ultimo anno pre-pandemico - ha commentato l'- Il contesto macroeconomico è sicuramente complesso a causa dell'incertezza legata agli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina ed all'andamento dei prezzi delle materie prime e dei costi dell'energia. Ciò nonostante, la crescita che stiamo registrando su tutti i principali mercati ci rendee probabile superamento dei livelli di ricavi pre-pandemia"."Il management è fortemente impegnato nello sviluppo dei nuovi prodotti, di nuove tecnologie e di nuovi mercati per poter raggiungere e, se possibile, superare gli obiettivi che ci siamo posti, sempre avendo in mente delle traiettorie di crescita e di sviluppo pienamente sostenibili - ha aggiunto - Il 2022 sarà inoltre ilnel quale".