Prevalgono le vendite a Piazza Affari, male banche e industriali

(Teleborsa) -, con gli investitori che attendonocontro la Russia dopo le immagini di Bucha e di altre zone dell'Ucraina. Oggi la Commissione europea ha proposto un divieto alle importazioni di carbone, un divieto alle transazioni con quattro banche russe e all'ingresso di navi russe nei porti UE, con altre misure che potrebbero essere aggiunte. Nel pomeriggio i mercati europei e americani hanno anche, che ha detto di aspettarsi aumenti metodici dei tassi di interesse e rapide riduzioni del bilancio della Federal Reserve statunitense.Le preoccupazioni per l'azione delle banche centrali è anche in Europa. "Lacon nuclei famigliari orientati a richiedere salari maggior", spiega Sebastien Galy, Senior Macro Strategist di Nordea AM. "L'Eurozona sta accusando uno shock dell'offerta a causa dei prezzi elevati dell'energia e della perdita di accesso al mercato russo - ha aggiunto - Di contro, la domanda statunitense e la domanda cinese dovrebbero mantenersi robuste".A Piazza Affari si distinguono il, con le performance positive di, e i, grazie all'ottima seduta di. In sostanza,, i quali soffrono maggiormente l'incertezza sulle prospettive geopolitiche.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,44%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,32%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,33%.Balza in alto lo, posizionandosi a +163 punti base, con un incremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,25%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,72%, e spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,28%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,86% sul, mentre, al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 27.458 punti, sui livelli della vigilia.In lieve ribasso il(-0,52%); sulla stessa linea, in frazionale calo il(-0,48%).A Piazza Affari il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,15 miliardi di euro, in calo del 4,75%, rispetto ai 2,26 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,71 miliardi di azioni, rispetto ai 0,89 miliardi precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,49%),(+2,49%),(+2,14%) e(+2,13%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,34%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,17%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,17%.In perdita, che scende del 3,68%.del FTSE MidCap,(+4,49%),(+2,85%),(+2,32%) e(+2,15%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,46%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,1 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,06%.Sensibili perdite per, in calo del 3,52%.