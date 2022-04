In ribasso Wall Street, pesante il Nasdaq

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

beni di consumo per l'ufficio

energia

beni di consumo secondari

informatica

telecomunicazioni

Amgen

Johnson & Johnson

United Health

Chevron

Salesforce

Microsoft

Nike

DOW

American Electric Power

Exelon

Keurig Dr Pepper

Xcel Energy

Nvidia

Datadog

Mercadolibre

Zscaler

(Teleborsa) -, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,68%; sulla stessa linea, l'perde l'1,30%, continuando la seduta a 4.466 punti. Pessimo il(-2,6%); come pure, in forte calo l'(-1,67%). Sono ancora ia perdere più terreno a causa delle crescenti preoccupazioni per leper combattere l'inflazione.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,86%),(+1,11%) e(+1,09%). Nel listino, i settori(-3,26%),(-3,05%) e(-2,22%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+2,61%),(+1,87%),(+1,73%) e(+1,62%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,35%.Scende, con un ribasso del 4,31%.Crolla, con una flessione del 4,02%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,91%.Al top tra i, si posizionano(+3,29%),(+2,94%),(+2,75%) e(+2,64%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,28%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,92%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,63%.In perdita, che scende del 6,24%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,06 Mln barili; preced. -3,45 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 202K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,1%).