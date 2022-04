Seduta da dimenticare per Piazza Affari, male banche e auto

Atlantia

(Teleborsa) - Isempre più restrittive da parte delle banche centrali globali, soprattutto la FED, e le nuove sanzioni contro Mosca mettono KO le borse europee nella seduta odierna. A Piazza Affari si muovono in deciso calo i titoli, con l'indice di riferimento che perde quasi il 3%, e il comparto, con l'indice settoriale che lascia sul terreno il 4%. Sulla chiusura di seduta si è registrato il, poi parzialmente rientrato, di, su indiscrezioni che verrebbero Florentino Perez pronto a mettere a punto una offerta per la società.di giornata, dopo che Arianespace ha annunciato la firma di un maxi-contratto con Amazon. "Si tratta di un annuncio che migliora notevolmente la visibilità di lungo termine non appena i 2 voli inaugurali di Vega C (prima dell'estate) e Ariane 6 (4Q22) saranno completati con successo", ha scrittoNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,091. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,75%, scendendo fino a 99,16 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +168 punti base, con un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,32%.tonfo di, che mostra una caduta dell'1,89%, piccola perdita per, che scambia con un -0,34%, e lettera su, che registra un importante calo del 2,21%.A Milano, forte calo del(-2,06%), che ha toccato 24.447 punti; sulla stessa linea, ilha perso lo 0,81%, terminando la seduta a 27.234 punti.In forte calo il(-2,21%); con analoga direzione, pesante il(-2,29%).A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,43 miliardi di euro, con un incremento di ben 281,7 milioni di euro, pari al 13,11% rispetto ai precedenti 2,15 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,71 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,72 miliardi di azioni.di Milano, troviamo(+2,45%),(+2,02%),(+1,86%) e(+1,03%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,69%.Scende, con un ribasso del 5,41%.Sotto pressione, che accusa un calo del 5,33%.Scivola, con un netto svantaggio del 5,04%.del FTSE MidCap,(+2,54%) e(+0,75%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,24%.Crolla, con una flessione del 6,23%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,71%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,33%.