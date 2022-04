Perdite a Wall Street su FED più hawkish

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

sanitario

beni di consumo per l'ufficio

telecomunicazioni

finanziario

beni di consumo secondari

Merck

Procter & Gamble

McDonald's

Wal-Mart

Visa

DOW

Boeing

Honeywell International

Costco Wholesale

Idexx Laboratories

O'Reilly Automotive

Zscaler

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Lucid

JD.com

Baidu

(Teleborsa) -, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,20%; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.469 punti. In lieve ribasso il(-0,67%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l'(-0,31%). Il. I verbali rilasciati ieri sera hanno mostrato che i funzionari della FED "generalmente concordavano" di tagliare fino a 95 miliardi di dollari al mese dagli asset della banca centrale, anche se la guerra in Ucraina ha mitigato il primo aumento dei tassi di interesse statunitensi dal 2018. Il presidente della FED di St. Louis, ha intanto affermato che la Federal Reserve potrebbe aver bisogno di aumentare i tassi di interesse a circa il 3,5% per contrastare un'inflazione troppo alta e che quindi "l'attuale tasso di riferimento è troppo basso di circa 300 punti base".Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+1,76%) e(+0,97%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,47%),(-0,91%) e(-0,86%).- ha affermato Anastasia Amoroso, chief investment strategist di iCapital - Continua la consapevolezza per gli investitori che la FED non è ancora al massimo dell'atteggiamento da falco e in questo contesto, è davvero una lotta per la performance delle azioni. "In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,45%),(+1,28%),(+1,17%) e(+1,14%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,10%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,83%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,69%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,61%.Tra i(+3,68%),(+2,60%),(+2,60%) e(+2,22%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,27%.Crolla, con una flessione del 4,55%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,90%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,66%.