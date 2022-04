Wall Street frenata da irrigidimento della politica monetaria

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo due giorni di ribassi. Ile sulle parole dei banchieri centrali. I verbali rilasciati ieri sera hanno mostrato che i funzionari della FED "generalmente concordavano" di tagliare fino a 95 miliardi di dollari al mese dagli asset della banca centrale, anche se la guerra in Ucraina ha mitigato il primo aumento dei tassi di interesse statunitensi dal 2018. Il presidente della FED di St. Louis, ha intanto affermato che la Federal Reserve potrebbe aver bisogno di aumentare i tassi di interesse a circa il 3,5% per contrastare un'inflazione troppo alta e che quindi "l'attuale tasso di riferimento è".Gli investitori si stanno comunque preparando all'irrigidimento della politica monetaria. "La domanda da porsi non è "se" ma "quando" e "di quanto". Le banche centrali si sono mobilitate e i tassi d'interesse stanno già salendo - fa notare Mobeen Tahir, Director di WisdomTree -nei prossimi mesi o conservano solo vaghi ricordi dei cicli passati. Anche il comportamento finanziario può dimostrarsi miope. Tuttavia, l'irrigidimento delle politiche non può essere ignorato".Ilsta lasciando sul parterre lo 0,38%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.477 punti. In moderato rialzo il(+0,2%); senza direzione l'(-0,08%). Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,74%),(-0,57%) e(-0,50%).Al top tra i(+0,55%) e(+0,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,32%.Calo deciso per, che segna un -1,16%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,10%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,05%.(+3,49%),(+3,39%),(+2,10%) e(+1,90%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,86%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,63%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,52%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,41%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 171K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,1%).