Debole Wall Street. Focus su FED e prospettive recessione

(Teleborsa) -, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.584 punti, mentre, al contrario, si muove al ribasso l', che perde lo 0,29%, scambiando a 4.487 punti. Negativo il(-0,89%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,40%. L'attenzione degli investitori rimane sulle prospettive di unada parte della Federal Reserve. "La politica monetaria rimane molto accomodante e i ritardi nella trasmissione della policy indicano che le, dovendo quindi affrettare il ritiro dello stimolo politico - ha commentato Mark Dowding, CIO di BlueBay - Questo spiega l'imperativo di anticipare il tightening, ma inasprendo bruscamente il rischio è che l’economia possa rallentare altrettanto repentinamente". "Pertanto, la, dopo essere apparsa molto improbabile solo pochi mesi fa, quando pensavamo che avremmo assistito a un ciclo prolungato e più graduale di rialzi dei tassi della FED", ha aggiunto.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,96%),(+0,69%) e(+0,44%). Nel listino, i settori(-1,05%),(-0,82%) e(-0,51%) sono tra i più venduti.Tra i(+2,29%),(+0,93%),(+0,89%) e(+0,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,34%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,09%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,97%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,93%.(+4,02%),(+3,30%),(+2,24%) e(+1,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,73%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,96%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,56%.In perdita, che scende del 2,84%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 2,1%; preced. 1,1%).